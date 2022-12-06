نوفاك: الطلب على النفط الروسي كان وسيظل موجودا

شدد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك على أن الطلب على النفط الروسي كان وسيظل موجودا وستشهد السوق تغيرا في سلاسل التوريد، وذلك بعد فرض سقف على سعر البرميل الروسي.

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وقال نوفاك اليوم الثلاثاء: "هناك طلب على النفط الروسي في الأسواق العالمية، وسيجد النفط (الروسي) مشتريه. روسيا من كبار موردي النفط في أسواق الطاقة العالمية. كان الطلب على النفط الروسي موجودا دائما وسيستمر الطلب عليه. نعم، ستتغير الآليات والسلاسل اللوجستية الآن. ومع ذلك لا نرى أي مأساة في هذا".

وأمس دخلت عقوبات غربية على النفط الروسي المنقول بحرا حيز التنفيذ، كذلك فرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدا لسعر النفط الروسي المنقول بحريا بقيمة 60 دولارا للبرميل.

وفي وقت سابق أكد نائب رئيس الوزراء الروسي أن بلاده لن تزود الدول المؤيدة لوضع سقف لسعر النفط الروسي بالخام.

المصدر: نوفوستي