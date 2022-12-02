مجموعة السبع تتفق على تحديد سقف سعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل

أعلنت مجموعة السبع وأستراليا التوصل إلى اتفاق على تحديد سقف سعر شراء النفط الروسي المنقول بحرا بـ60 دولارا للبرميل.

وقالت المجموعة في بيانها: "توصلت دول مجموعة السبع وأستراليا، بصفتها أعضاء حاليين في تحالف تحديد الأسعار، إلى اتفاق في 2 ديسمبر 2022 يحدد سقف سعر النفط الروسي بـ60 دولارا للبرميل وفقا للقرار الجماعي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

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وتدخل سياسة مجموعة السبع حول تحديد سقف سعر النفط الروسي حيز التنفيذ في 5 ديسمبر أو بعد فترة وجيزة من هذا الموعد.

وأشارت المجموعة إلى أن قرارها تحديد سقف أسعار المشتقات النفطية الروسية سيدخل حيز التنفيذ في 5 فبراير 2023، وسيتم الإعلان عن سقف هذه الأسعار لاحقا.

المصدر: نوفوستي