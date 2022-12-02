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ما عواقب تحديد أوروبا سقفا لسعر النفط الروسي؟

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توصلت دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن وضع حد أقصى لسعر برميل النفط الروسي المنقول بحرًا بستين دولارا للبرميل، لينضم التكتل الأوروبي بهذا القرار إلى حلفائه في مجموعة السبع.

وفيما يدخل القرار حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر الجاري، أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط من روسيا لن يؤدي إلى تغييرات جسيمة في إنتاج النفط خلال الشهر الحالي.
فما تبعات هذا القرار على أسواق الطاقة العالمية؟ وكيف تواجهه روسيا في المقابل؟

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