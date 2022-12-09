انخفاض احتياطيات الغاز في أوروبا

تدل معلومات الاتحاد الأوروبي لمشغلي البنية التحتية للغاز على أن درجة الحرارة المنخفضة في أوروبا يجبرها على سحب الغاز بشكل فعال من مخازنها لتنخفض احتياطيات الغاز بها إلى أقل من 90%.

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وحتى الساعة 08:00 صباح 8 ديسمبر الجاري انخفضت احتياطات الغاز في مرافق التخزين بالاتحاد الأوروبي إلى 89,93% أي بنسبة 0,47 نقطة مئوية مما كان عليه قبل يوم واحد. وبغض النظر عن ذلك لا يزال معدل احتياطيات الغاز في مرافق التخزين عند مستوى مرتفع، حيث ارتفع هذا المؤشر بنسبة 11 نقطة مئوية تقريبا، مقارنة مع المؤشر المتوسط للسنوات الـ5 الماضية، في حين لا يزال معدل سحب الغاز أيضا ضمن النطاق الطبيعي فبلغ متوسطه 0,39 نقطة مئوية في ديسمبر الجاري مقابل 0,16 نقطة مئوية في نوفمبر الماضي.

وتم تسجيل أكبر وتائر لسحب الغاز من المخازن خلال اليوم الماضي في بلجيكا (1,49 نقطة مئوية) وفرنسا (0,87 نقطة مئوية) وسلوفاكيا (0,78 نقطة مئوية).

وفي الوقت ذاته كتب محللون من شركة "Rystad Energy" أن واردات الغاز الطبيعي المسال في أوروبا سجلت نموا قياسيا في نوفمبر الماضي، أي في وقت زيادة الطلب في فصل الشتاء. وأشاروا إلى أن فرنسا وإسبانيا وبريطانيا استوردت حوالي نصف هذا الحجم.

وكتبوا في تقرير جديد لهم: "استمرت درجات الحرارة في أوروبا في الانخفاض في الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري، مما أسفر عن رفع سحب الغاز من مرافق التخزين إلى حوالي 470 مليون متر مكعب في اليوم. وسجلت واردات الغاز الطبيعي المسال نموا قياسيا شهريا بلغ 11,4 مليون طن (في نوفمبر)".

وأضافوا: "بسبب أن درجة الحرارة ستواصل انخفاضها في الأسبوع الجاري، نتوقع أن سحب الغاز من المخازن سيتراوح بين 300 و500 مليون متر مكعب في اليوم. ويتم دعم سوق الغاز بالأحجام الكبيرة من واردات الغاز الطبيعي المسال وواردات الغاز عبر خطوط أنابيب الغاز من النرويج والواردات المستقرة من إفريقيا وأذربيجان".

المصدر: نوفوستي