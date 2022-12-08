ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا مع تراجع إمداداته من النرويج

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية الأربعاء متأثرة بهبوط حرارة الجو لأدنى من معدلاتها، وانخفاض إمدادات الغاز من النرويج.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء، أن انخفاض درجات الحرارة عن المتوقع، تزامن عمليات الصيانة الإضافية لمنشآت الغاز في النرويج واحتمال اشتداد المنافسة مع الصين للحصول على إمدادات الطاقة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز.

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وتخلت الصين عن الكثير من القيود الصارمة على الحركة في إطار سياسة صفر إصابات بفيروس كورونا، وهو ما دفع المتعاملين في أسواق الطاقة إلى توقع تعافي الاقتصاد الصيني وزيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال.

وارتفع سعر العقود الآجلة القياسية بنسبة 8.6% قبل أن تنهي التعاملات بارتفاع نسبته 7.8% اليوم.

ويأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه تشغيل أنظمة التدفئة في المنازل وأماكن العمل الأوروبية مع انخفاض درجات الحرارة إلى أقل من الصفر في العديد من المناطق الأوروبية، بحسب تقديرات أجهزة الأرصاد الجوية.

وفي هولندا ارتفع سعر الغاز الطبيعي القياسي إلى 149.25 يورو لكل ميغاوات/ساعة تسليم الشهر المقبل.

كما ارتفعت أسعار الكهرباء تسليم الشهر المقبل في كل من ألمانيا وفرنسا مع تراجع درجات الحرارة وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، ما أدى إلى ارتفاع كلفة تشغيل محطات التوليد.

وفي بريطانيا ارتفعت أسعار الغاز تسليم اليوم التالي بنسبة 12% نتيجة انخفاض درجات الحرارة أيضا.

المصدر: د ب أ