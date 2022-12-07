الولايات المتحدة تضاعف صادراتها من الغاز إلى بريطانيا

أعلنت بريطانيا يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستزيد بشكل حاد صادراتها من الغاز إلى المملكة المتحدة في إطار اتفاق شراكة حول أمن الطاقة.

وذكر بيان حكومي بريطاني "في السنوات المقبلة، تعتزم الولايات المتحدة زيادة كميات الغاز المصدرة إلى المملكة المتحدة أكثر من الضعف مقارنة بعام 2021، لضمان أمن الإمدادات والتخفيف من تقلب الأسعار".

وبذلك، تنوي واشنطن تصدير من تسعة إلى عشرة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال خلال العام المقبل عبر الموانئ البريطانية ولاسيما "ملء مخزون الغاز"، بحسب البيان.

وأوضح البيان أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة "ستعملان على تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة وتعزيز تعاونهما في مجال كفاءة الطاقة، النووية والمتجددة، في إطار الشراكة الجديدة".

وستقود هذه الجهود مجموعة العمل الأمريكية البريطانية الجديدة، وبينها كبار المسؤولين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الذين سيجتمعون للمرة الأولى الخميس.

وارتفعت أسعار الطاقة بشدة منذ إعادة فتح الاقتصاد بعد ذروة وباء كوفيد-19، وتسارعت منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع التضخم في العديد من مناطق العالم ما أثار أزمة في تكاليف المعيشة.

المصدر: أ ف ب