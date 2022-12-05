بيانات تظهر حجم التجارة بين روسيا وإيران

تجاوز حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2022 حجم التجارة بين الدولتين لكامل عام 2021، والذي بلغ أكثر من 4 مليارات دولار.

وجاء ذلك بحسب ما نقلته صحيفة "إزفستيا" عن بيانات الجمارك الروسية. وقال نائب رئيس دائرة الجمارك الروسية فلاديمير إيفين، إن الصادرات الروسية إلى إيران ارتفعت بنسبة 27% فيما زادت الواردات بنسبة 10%.

وعن أسباب ارتفاع التجارة بين موسكو وطهران، أشار رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسي سيرغي كاتيرين، إلى أن السبب الرئيسي لنمو التجارة المتبادلة هو العقوبات الغربية ضد روسيا، كما أن لإيران أهمية خاصة، إذ أنها تعتبر جسرا لوجستيا للتجارة مع الشرق الأوسط وجنوب وجنوب شرق آسيا، إلى جانب أنها تتمتع بتجربة فريدة في العيش لسنوات عديدة تحت العقوبات.

وأضاف المسؤول الروسي: "لا شك أن اتفاقية التجارة الحرة المؤقتة بين الاتحاد الأوراسي (يضم روسيا) وإيران، والتي دخلت حيز التنفيذ في 27 أكتوبر 2019 تساهم في نمو حجم التجارة".

المصدر: تاس