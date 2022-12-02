السعودية تستحوذ على أكبر الشركات المصرية بمليارات الجنيهات

استخوذ الصندوق السيادي السعودي على عدد من الشركات المصرية في صفقات إجمالية بلغت 27.9 مليار جنيه.

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شركة "بي تك"

وأعلنت شركة "بي تك" المصرية، عن استثمار جديد من قبل الشركة السعودية المصرية للاستثمار والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي).

وبحسب بيان فإن الشركة السعودية المصرية للاستثمار ستقوم بشراء حصة أقلية بنحو 34% في شركة "بي تك" من صندوق شركاء التنمية الإفريقي الثاني التابع لشركة شركاء التنمية الدولية، حيث تم الاستحواذ بقيمة تقريبا بلغت 3 مليار جنيه مصري.

شركة "موبكو" للأسمدة

واستحوذ الصندوق السيادي السعودي، على حصة 25% من أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" الحكومية، بعد شراء حصص مملوكة لجهات حكومية، بقيمة بلغت 7.1 مليار جنيه تقريبا.

شركة "إي فاينانس"

كما اقتنص الصندوق السيادي السعودي نحو 19.8% من أسهم شركة "إي فاينانس" المتخصصة في المجال التكنولوجي بقيمة بلغت 7.5 مليار جنيه مصر.

الإسكندرية لتداول الحاويات

وباعت القابضة للنقل 297.95 مليون سهم من أسهم الاسكندرية لتداول الحاويات بقيمة اجمالية 3.02 مليار جنيه بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد8.11 جنيه.

وكشفت إدارة البورصة عن تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم شركة "الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع" بقيمة إجمالية 3.02 مليار جنيه.

أبو قير للأسمدة

استحوذت السعودية على حصة نحو 19.8% من أسهم الشركة، وهي نسبة تضاف إلى استحواذ إماراتي سابق بنحو 21.5% من أسهم الشركة، بقيمة بلغت تقريبا 7.3 مليار جنيه مصر.

شركة "إيبيكو" للصناعات الدوائية

كشفت مصادر مطلعة أن الصندوق السيادى السعودى استحوذ، عبر شركته التابعة "السعودية المصرية للاستثمار"، على %4.7 من أسهم "المصرية الدولية للصناعات الدوائية" (إيبيكو) -تعادل نحو 4.7 مليون سهم- بقيمة تخطت 140 مليون جنيه.

المصدر: RT