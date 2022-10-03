السعودية تستحوذ على أحد أشهر الشركات في مصر

أفادت وكالة بلومبرغ، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن شركة تابعة للصندوق السيادي السعودي استحوذت على حصة أقلية تبلغ 34% في شركة بي تك المصرية أحد أكبر موزعي الأجهزة المنزلية في مصر.

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وتعد بي تك الوكيل الحصري للعديد من العلامات التجارية العالمية في مصر، وهي مملوكة بنحو 34% لشركة دي.بي.آي البريطانية للاستثمار المباشر، وذلك بعد أن استحوذت الشركة البريطانية على حصة من الشركة في 2016 مقابل نحو 34 مليون دولار، فيما تعود بقية ملكية الشركة إلى عائلة رئيس مجلس الإدارة محمود خطاب.

وفي أغسطس الماضي، استحوذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التابعة لـ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، على حصص في 4 شركات مصرية مدرجة بالبورصة في أغسطس الماضي، بقيمة 24.89 مليار جنيه، ما يعادل نحو 1.3 مليار دولار.

وتمتلك الشركة السعودية المصرية، وفقًا للصفقات الجديدة، 25% من شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، و19.82% من أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، و25% من موبكو للأسمدة، و20% من الإسكندرية لتداول الحاويات.

وفي أبريل الماضي استحوذت القابضة ADQ، أحد صناديق أبوظبي السيادية، على حصص في 5 شركات مقيّدة بالبورصة المصرية مقابل نحو 1.8 مليار دولار من بنوك حكومية مصرية، تضمنت الصفقات وقتها الاستحواذ على حصص في شركة أبو قير للأسمدة بنحو 21.5%، و20% من أسهم مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، و32% من أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات، بالإضافة إلى 17% من أسهم البنك التجاري الدولي، و12.6% من أسهم فوري.

المصدر: بلومبرغ