المفوضية الأوروبية تقدر "أضرار أوكرانيا من العملية الخاصة" برقم خيالي

قالت المفوضية الأوروبية إن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية الخاصة بلغت 600 مليار يورو.

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وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في مقطع فيديو نشر على "تويتر" اليوم الأربعاء: إنه "وفقا للتقديرات فإن الأضرار التي لحقت بالأوكرانيين خلال العملية الخاصة تبلغ 600 مليار يورو".

وقبل ذلك اقترحت المفوضية الأوروبية إنشاء صندوق بمليارات اليوروهات من أموال روسية مجمدة، من أجل استثمار هذه الأموال تحت إدارة الاتحاد الأوروبي واستخدام الأرباح في دفع تعويضات إلى أوكرانيا.

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا لدواع أمنية، فرض الغرب عقوبات على موسكو، كذلك جمد جزءا من احتياطيات روسيا الدولية.

من جهتها انتقدت موسكو الخطوة وحذرت من "سرقة" الأصول الروسية، وأكدت إن هذه الأداة سيف ذو حدين. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مايو الماضي، إن "سرقة ممتلكات الآخرين لا تؤدي أبدا إلى الخير".

المصدر: نوفوستي