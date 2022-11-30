المفوضية الأوروبية تقترح إنشاء "صندوق كييف" من الأصول الروسية المجمدة

اقترحت المفوضية الأوروبية إنشاء صندوق بمليارات اليوروهات من أموال روسية مجمدة، من أجل استثمار هذه الأموال تحت إدارة الاتحاد الأوروبي واستخدام الأرباح في دفع تعويضات إلى أوكرانيا.

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وجاء ذلك بحسب ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية ،أورسولا فون دير لاين، في رسالة بالفيديو اليوم الأربعاء، ويمكن المقترح في إنشاء صندوق بقيمة 300 مليار يورو من الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي و19 مليار يورو من الأصول المجمدة الخاصة.

وقالت رئيسة المفوضية: "لقد جمدنا 300 مليار يورو من احتياطيات البنك المركزي الروسي، و19 مليار يورو من الأموال الخاصة (العائدة لرجال أعمال روس). وعلى المدى القصير، يمكننا إنشاء هيكل (صندوق) مع شركائنا لإدارة هذه الأموال واستثمارها ثم تجويل العائدات إلى أوكرانيا. وبعد أن يتم رفع العقوبات يجب استخدام هذه الأموال للتعويض الكامل عن خسائر أوكرانيا".

وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أنه من أجل تنفيذ هذه الخطوة يعتزم الاتحاد الأوروبي إنشاء محكمة دولية ضد روسيا والحصول على دعم الأمم المتحدة لهذا الغرض.

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا فرض الغرب عقوبات على موسكو، كذلك جمد جزءا من احتياطيات روسيا الدولية.

من جهتها انتقدت موسكو الخطوة وحذرت من "سرقة" الأصول الروسية، وقالت إن هذه الأداة سيف ذو حدين. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مايو الماضي، إن "سرقة ممتلكات الآخرين لا تؤدي أبدا إلى الخير".

المصدر: تاس