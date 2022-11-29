نوفاك محذرا من مخاطر جسيمة على الأسواق العالمية: روسيا لن تقوم بتوريد النفط في حال فرض سقف أسعار

شدد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك على أن العقوبات الغربية على إمدادات الطاقة الروسية غير مقبولة بشكل جيد و روسيا لن تورد النفط إلى الدول التي ستفرض سقفا على الأسعار.

وذكر نوفاك خلال منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني الرابع، أن روسيا لن تزود البلدان بالنفط بموجب شروط السقف السعري، حتى لو كان ذلك سيكون أكثر ربحية.

وقال نوفاك: "هذا غير مقبول من حيث المبدأ من وجهة نظر إبرام العقود".

وأكد نوفاك أن روسيا لا تخطط لتليين موقفها بشأن هذه القضية، وسيتم إيقاف عمليات التسليم حتى لو كانت الصادرات أكثر ربحية وفقا لسقف السعر.

وأضاف نوفاك أن مبادرة الدول الغربية بفرض سقف على أسعار النفط الروسي تنطوي على مخاطر جسيمة، من بينها النقص المحتمل في موارد الطاقة، "القيود الأخيرة، والقرارات بفرض سقف على أسعار النفط، كلها إجراءات تنطوي على مخاطر كبيرة للصناعة العالمية، مما يؤدي إلى نقص موارد الطاقة، وليس فقط في سوق النفط والغاز هذا سيؤثر على أي سلعة للتبادل تريد الدول الغربية أن تضع قواعدها الخاصة بها".



وأوضح أن عقوبات الدول الغربية ضد الإمداد بمصادر الطاقة غير مدروسة بشكل واضح.

وأشار نوفاك أنه: "تم فرض حظر على توريد المعدات والتقنيات، وهناك تدخل وفرض قواعد خاصة بهم في مسائل نقل موارد الطاقة والتأمين والمدفوعات النقدية والتمويل".

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المصدر: تاس