نوفاك: الشراكة الروسية الصينية في مجال الطاقة ستقوض مشاريع الغرب لهدم اقتصادات البلدين

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، خلال منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني الرابع، بأن الصين تعتبر أكبر مستهلك لموارد الطاقة الروسية.

وأكد نوفاك، خلال المنتدى، أن روسيا تعتزم إنشاء اتحاد ثلاثي للغاز بالشراكة مع كازاخستان وأوزباكستان، وأن هذا التحالف سيمتنع عن تزويد كل دولة تفرض سقفا لسعر النفط الروسي بمنتجاتها.

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وأضاف نوفاك، أن حجم صادرات النفط الروسية إلى الصين ارتفعت بنسبة 9.5 % في الفترة ما بين يناير - أكتوبر أي ما يقرب من 72 مليون طن، وأنها أصبحت المورد الثاني للوقود لبكين بعد السعودية التي تزودها بـ 73.8 مليون طن، وأن تداول الطاقة بين البلدين باستخدام العملات الوطنية، يقلل من المخاطر ويسهم في تحويل في تحويل الروبل واليوان إلى عملات عالمية احتياطية، بالإضافة إلى إنشاء نظام تبادل عملات بديل عن SWIFT.

وقال نوفاك: "إن موسكو مستعدة للنظر في مشاركة بكين في تطوير حقول النفط الروسية، مشاركتها في مشروع إنشاء مجمع لمعالجة الغاز وتسييله في منطقة أوست لوغا"، مشيرا إلى أنه سيم إمداد الصين بالغاز الطبيعي المسال من خلاله في المستقل، بالإضافة لمخطط تطوير وإنتاج معدات قطاع الطاقة المشترك.

المصدر: تاس