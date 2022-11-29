رئيس "روس نفط": شركات الطاقة الروسية مستعدة للشراكة مع الصين في جميع المشاريع الرئيسية

صرح رئيس شركة "روس نفط" إيغور سيتشين بأن شركات الطاقة الروسية مستعدة لإشراك الشركاء الصينيين في جميع المشاريع الرئيسية.

إقرأ المزيد

جاء الإعلان عن ذلك خلال حديثه في منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني الرابع، حيث تابع سيتشين بأن شركة "روس نفط" دائما ما دافعت عن التعاون المتكامل مع الصين على طول السلسلة التكنولوجية بأكملها، وأعرب عن استعداد شركات الطاقة الروسية لتقديم مقترحات إلى الشركاء الصينيين في جميع مجالات التعاون الرئيسية في مجمعات الوقود والطاقة.

كما أكد سيتشين على ان "روس نفط" هي المورد الرئيسي للنفط الروسي إلى الصين، حيث توفر 7% من إجمالي طلب الصين على النفط الخام، وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين بحلول نهاية العام الجاري قد يصل إلى 180-190 مليار دولار.

وتابع سيتشين بأنه في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2022، ارتفع حجم الصادرات النفطية من روسيا إلى الصين بنسبة 9.5% وبلغ قرابة 72 مليون طن، كما زادت إمدادات الكهرباء من روسيا إلى الصين في 10 أشهر من عام 2022 بنسبة 33%، كما أن احتياطيات "روس نفط" من الغاز في شرق سيبيريا والشرق الأقصى، والتي من المتحمل أن تزود الصين، تتجاوز 2 تريليون متر مكعب.

كما شدد سيتشين على أن حجم إنتاج النفط في مشروع "فوستوك أويل" الروسي سيصل إلى 115 مليون طن بحلول عام 2033، وهو ما يمثل 2.5% من الإنتاج العالمي الحالي، وسيضمن "فوستوك أويل" تزويد الدول الآسيوية بالطاقة على المدى الطويل، ويقلل من تقلبات الأسعار.

المصدر: تاس