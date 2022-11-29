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بوتين وتوكايف يناقشان إنشاء "اتحاد غاز ثلاثي"

مال وأعمال

بوتين وتوكايف يناقشان إنشاء
Globallookpress Kremlin Pool
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف خلال لقائهما يوم أمس الاثنين 28 نوفمبر 2022
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ناقش الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والكازاخستاني قاسم جومارت توكايف إنشاء "اتحاد غاز ثلاثي" يتكون من روسيا وكازاخستان وأوزبكستان خلال المحادثات التي دارت اليوم في الكرملين.

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وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الكازاخستانية، رسلان غيلدباي سلطانولي: "تضمنت المحادثات في الكرملين تنسيق الإجراءات في نقل الغاز الروسي عبر أراضي كازاخستان وأوزبكستان، حيث أعرب الرئيسان توكايف وبوتين عن قناعتهما بضرورة إجراء مفاوضات مفصلة بمشاركة خبراء من الدول الثلاث من أجل إيجاد حل عقلاني لهذه القضية، مع مراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية".

وكان الرئيس الكازاخستاني قد وصل إلى موسكو يوم أمس الاثنين في زيارة رسمية، هي الأولى له بعد انتخابه رئيسا للبلاد.

المصدر: سبوتنيك

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