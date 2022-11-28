الجيش المصري ينفذ مشروعا ضخما

تنفذ وزارة الإنتاج الحربي المصرية بالتعاون مع وزارة البيئة والتنمية المحلية والكهرباء في مصر، مشروعا ضخما لتحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة كهربائية.

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وقام عدد من الوزراء المصريين بمناقشة آخر المستجدات الخاصة بمشروع إقامة محطة لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلها إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش، حيث يهدف المشروع إلى خلق بيئة صحية ونظيفة وتحقيق عائد اقتصادي وإنتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام، حيث تساعد هذه المشروعات في تقليل كمية المخلفات التي يتم دفنها في مدافن النفايات، وتوفير مساحات الأراضي التي يتم تخصيصها لإنشاء تلك المدافن، وتجنب وجود تراكمات داخل المحافظات تؤدي الى أضرار بيئية وصدور انبعاثات.

وتم فتح المجال أمام المستثمرين من القطاع الخاص من كافة أنحاء جمهورية مصر العربية للاستثمار فى هذا المجال، وقد قدمت إحدى الشركات الدراسة الفنية لهذه التكنولوجيا، وتمت دراستها ومراجعتها من قبل الوزارات المعنية، وتمت مراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع المقدم من قبل وزارة البيئة وصدرت الموافقة عليها، وبالتوازي تم إصدار العقد النموذجي لتحويل المخلفات للطاقة بالتنسيق بين وزارات البيئة والكهرباء والمالية والتنمية المحلية، والإسكان والمجتمعات العمرانية ومكتب استشارى قانوني دولي تم اعتماده من قبل مجلس الدولة ومجلس الوزراء.

وتحرص وزارة الإنتاج الحربي مع محافظة الجيزة لسرعة الانتهاء من التراخيص اللازمة للأرض التي سيقام عليها المشروع، وسيمثل المشروع نقلة كبيرة في مجال التعامل مع المخلفات البلدية الصلبة وفي إطار المنظومة الجديدة للمخلفات .

وتهدف مصر التغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.

ووفقا للمخطط الزمني، سيتم البدء بإقامة محطة في أبو رواش بمحافظة الجيزة على مساحة من 10-12 فدانا، حيث يهدف المشروع إلى معالجة 1200 طن/يوميا من المخلفات الصلبة وتحويلها إلى 30 ميغاوات/ساعة من الطاقة، ويعمل المشروع على تحقيق عائد اقتصادي من عملية تدوير المخلفات.

المصدر: RT