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"هاضم الحمأة".. مصر تعلن تنفيذ مشروع ضخم وغير مسبوق في البلاد

مال وأعمال

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أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية في مصر عن مشروع ضخم "هاضم الحمأة"، لتوليد الكهرباء من مخلفات الصرف الصحي بتكلفة تقترب من ملياري جنيه.

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ووفقا لرئيس شركة الصرف الصحي اللواء محمود نافع: "المشروع ضخم وهدفه تحسين البيئة وتقليل الانبعاثات واستخدام الطاقة البديلة بمحطة التنقية الشرقية".

وأضاف نافع أن محطة التنقية الشرقية معنية بتنقية المياه من المخلفات الصلبة ثم إنتاج الكهرباء، موضحا أن لهذا المشروع أثر بيئي إيجابي كبير في تقليل الروائح المنبعثة، حيث يجري تجفيف الحمأة وتوليد طاقة كهربائية منها لتشغيل محطة التنقية الشرقية.

وأشار إلى إسناد المشروع للجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي مع تحالف شركتي سويس والمقاولين العرب بتكلفة تقارب 2 مليار جنيه.

ويضم مشروع "هاضم الحمأة"، 4 حواضن كبيرة سعة الواحدة 16 ألف متر مكعب، هذا بالإضافة إلى "تنك" لاستقبال الحمأة وتنك خروج الحمأة، بحسب رئيس شركة الصرف الصحي.

وأكد أن المشروع يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الحمأة الناتجة، كما يهدف إلى تحسين الوضع البيئي من خلال الحد من التلوث وتقليل الروائح الناتجة من المحطة، بتقليل الحمأة المنتجة من المحطة بنسبة 30% تقريباً واستخدام تجفيف الحمأة المهضومة في أكثر من استخدام بينها توليد الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل المحطة.

المصدر: الوطن

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