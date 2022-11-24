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السيسي يصدر قرارا بتطوير إحدى أكبر البحيرات في مصر

مال وأعمال

السيسي يصدر قرارا بتطوير إحدى أكبر البحيرات في مصر
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طالب الرئيس المصري عبد التفاح السيسي ببدء تنفيذ تطوير بحيرة البردويل في مصر، إحدى أكبر البحيرات في البلاد، المشهورة بالأسماك الفاخرة.

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وأكد السيسي على ضرورة تطوير البحيرة في إطار مبادرة "سيناء البردويل" التي تساهم فيها هيئة قناة السويس مع شركة ديمي البلجيكية، والتي تهدف إلى زيادة إنتاج بحيرة البردويل من الأسماك الفاخرة التي تشتهر بها من 4000 طن إلى 11 الف طن سنويا على المدى القصير، وصولا إلى 50 الف طن على المدى المتوسط.

وسيتم تطوير البحيرة وتعميق وتوسيع الممرات المائية للبواغيز التي تصلها بالبحر المتوسط، فضلا عن المساهمة في استصلاح الأراضي الزراعية وتعزيز الغطاء النباتي والتشجير بسيناء بمساحة تصل إلى 15 الف كم مربع، عن طريق إعادة استخدام رواسب البحيرة من خلال معالجتها وتطهيرها وضخها في تربة سيناء، الأمر الذي يحقق مردودا تنمويا وبيئيا كبيرا في شمال سيناء.

المصدر: RT

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