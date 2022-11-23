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مصر ترسل الآلاف من مواطنيها إلى اليونان

مال وأعمال

مصر ترسل الآلاف من مواطنيها إلى اليونان
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تعتزم مصر إرسال 5000 عامل موسمي للمساعدة في تلبية الاحتياجات المتزايدة للقطاع الزراعي اليوناني، في إطار برنامج تجريبي اتفق عليه البلدان يوم الثلاثاء.

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وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان، إن الاتفاق قد يكون معيارا "استرشاديا" لاتفاقيات مستقبلية توقعها اليونان والاتحاد الأوروبي مع دول خارجية لمكافحة الهجرة غير القانونية.

وقال نائب وزير الخارجية ميلتياديس فارفيتسيوتيس عقب توقيع الاتفاق مع نظيره المصري إيهاب نصر: "نأمل في وصول أوائل العمال المصريين في الحقول اليونانية مطلع العام المقبل للمساعدة في الحصاد المقبل".

وسيكون لعمال الزراعة المصريين الحق في دخول اليونان والإقامة فيها، لما يصل إلى تسعة أشهر قبل العودة إلى وطنهم. 

ووقعت اليونان ومصر معاهدة في 2020 لتحديد منطقة اقتصادية خالصة خاصة بهما في شرق المتوسط وهي منطقة بها احتياطيات واعدة من النفط والغاز.

المصدر: وكالات

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