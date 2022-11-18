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بوريل: الاتحاد الأوروبي يستثمر في آسيا الوسطى أكثر من روسيا والصين

مال وأعمال

بوريل: الاتحاد الأوروبي يستثمر في آسيا الوسطى أكثر من روسيا والصين
AP
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قال جوزيب بوريل رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي في حديث له اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي يستثمر في بلدان آسيا الوسطى أكثر من روسيا والصين.

وشدد بوريل، على أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أكبر مستثمر في آسيا الوسطى، وعلى مدى 10 سنوات استثمرت دول الاتحاد الأوروبي أكثر من 105 مليار يورو في المنطقة، وهو ما يتجاوز 40 ٪ من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في آسيا الوسطى.

وأضاف بوريل، الذي يشارك اليوم في سمرقند في مؤتمر دولي حول الترابط بين الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى: "بلا شك ، نحن أكبر المستثمرين في آسيا الوسطى".

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وأشار رئيس دبلوماسية الأوروبية، إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم آسيا الوسطى في توفير الوصول إلى الإنترنت العالمي من خلال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وإدارة موارد المياه والطاقة، فضلا عن بناء الاقتصاد الأخضر.

المصدر: نوفوستي

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