بوريل: الاتحاد الأوروبي سيعوض المتضررين من العقوبات ضد روسيا

قال جوزيب بوريل رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد سيقوم بتعويض الأضرار التي لحقت بدول ثالثة إذا حدثت مثل هذه الأضرار نتيجة العقوبات ضد روسيا.

وأضاف بوريل، اليوم الخميس في إفادة صحفية في أستانا ردا على سؤال عما إذا كان بإمكان الاتحاد الأوروبي ضمان عدم تأثير العقوبات على اقتصاد كازاخستان: "يجب أن تقاس نتائج العقوبات بعناية، ولا ينبغي أن تؤثر على العوامل اللوجستية. بالأمس أجرينا مناقشة مثمرة للغاية حول مشاكل محددة نود حلها بعناية شديدة، لكنها ليست موجهة ضد اقتصاد البلدان الثالثة. وإذا ظهرت أي أضرار جانبية لهذه العملية فسنقوم بإصلاح الضرر والتعويض عنه".

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ويشار إلى أن الغرب، صعد ضغط العقوبات على روسيا الاتحادية بسبب الأزمة في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي