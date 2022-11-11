تحذير في مصر بسبب أزمة الأرز

حذر رئيس شعبة الأرز في مصر، رجب شحاتة، الفلاحين المخالفين والرافضين لتوريد الأرز، قائلًا: في حال عدم الوصول للكميات المطلوبة سيتم توقيع عقوبات على الفلاحين المخالفين.

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وأوضح شحاتة أنه سيتم توقيع عقوبات تصل إلى 10 آلاف جنيه على الفدان، ولن يستلم الفلاح السماد الكيمياوي، وقد يتم تغليظ العقوبات لكل الممتنعين عن توريد الأرز لمضارب الحكومة.

وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، إنه تم طرح كميات كبيرة من الأرز في الأسواق بسعر من 12 إلى 16 جنيها للمستهلك.

وأضاف شحاتة، في مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر، المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر، يوم الخميس، أن الدولة تدعم زراعة الأرز بتوفير المياه والأسمدة بأسعار مدعمة، كما تقدم الأسمدة المدعمة للفلاحين بنصف الثمن، موجهًا رسالة للفلاحين قائلًا: "الدولة لم تقصر معاكم في أي جهد، بتاخدوا الأسمدة مدعمة بنصف الثمن، وياريت كل فلاح عليه طن أرز يقوم بتوريدها للمضارب".

وأكد أن المصريين يستهلكون يوميًا من الأزر 10 آلاف طن، و300 ألف طن أرز شهريًا، لافتًا إلى أن "منظومة توريد الأرز تعمل بشكل جيد، وتم طرح كل الكميات التي حصلت عليها المضارب في الأسواق، وحدثت انفراجة في الأسعار، وهدفنا تثبيت السعر على مدار العام".

المصدر: القاهرة 24