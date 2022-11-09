إسرائيل تعرض على القاهرة تكنولوجيتها في الري لتتحول لدولة مصدرة لـ"الذهب الأبيض"

قدمت إسرائيل عرضا لمصر في الوقت الذي تشهد فيه مصر أزمة أرز ضخمة، والتي بدأت مع موسم حصد الأرز بسبب ندرته.

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وقال مصدر دبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوى لوسائل إعلام إسرائيلية على هامش قمة المناخ (كوب 27) المنعقد في منتجع شرم الشيخ بمصر، إنه "في ظل أزمة الحبوب العالمية التي خلفتها الحرب الروسية في أوكرانيا، فإن مصر بإمكانها أن تكون دولة مصدرة للأرز في حال استعانت بتقنية الري الإسرائيلية".

وتسعى شركات إسرائيلية للدخول إلى الاسواق المصرية من خلال أزمة المناخ إذ برز حضور الإسرائيليين في مؤتمر شرم الشيخ بشكل لافت وبارز، وبمشاركة الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ.

ولفت المصدر الدبلوماسي الإسرائيلي إلى أن مصادر المياه في العالم العربي باتت تسبب مصدر قلق من شأنها خلق صراعات في العديد من الدول العربية.

وأضاف المصدر خلال حديثه لقناة "i24News" الإسرائيلية على هامش قمة المناخ "كوب 27" في مدينة شرم الشيخ" أن :" إسرائيل تسعى إلى تسويق نفسها من خلال تكنولوجيتها المتطورة للمساهمة في تطوير آليات تتعلق بالطاقة المستدامة إلى جانب تطوير طرق الزراعة".

ويشار إلى أنه تم توقيع اتفاقية أمس الثلاثاء خلال أعمال قمة المناخ "الماء مقابل الكهرباء" بين إسرائيل والأردن ودولة الإمارات العربية، ومثل الجانب الإسرائيلي وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج.

المصدر: "i24News"