ماذا حدث للجنيه المصري بعد الوديعة القطرية الضخمة في البنك المركزي؟

ارتفع سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى باقي العملات الأجنبية، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن الوديعة القطرية في البنك المركزي المصري.

إقرأ المزيد

وارتفع متوسط سعر الدولار الأمريكي اليوم خلال تعاملات البنوك بحسب بيان البنك المركزي قرشان لكل من البيع والشراء.

وتراوحت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية بين 24.43 جنيهاً كأعلى سعر صرف للدولار، مقابل نحو 24.35 جنيه كأقل سعر لصرف الدولار.

وكانت وكالة "بلومبرغ"، قد ذكرت أن جهاز قطر للاستثمار أودع مبلغ مليار دولار في البنك المركزي المصري، في الوقت الذي تقترب فيه الدوحة من صفقة للاستحواذ على حصة حكومية في بعض الشركات الكبرى في مصر.

وقالت الوكالة في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إن جهاز قطر للاستثمار، الذي تبلغ أصوله 445 مليار دولار، نقل الأموال (1 مليار دولار) وسط مناقشات بشأن استحواذه على حصص مملوكة للدولة في شركات مصرية، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وذكرت "بلومبرغ" الشهر الماضي أن قطر تجري محادثات متقدمة بشأن صفقة قيمتها نحو 2.5 مليار دولار، وامتنع جهاز قطر للاستثمار عن التعليق على الوديعة، بينما لم يكن المسؤولون في البنك المركزي المصري متاحين للتعليق.

المصدر: RT