"بلومبرغ": جهاز قطر للاستثمار يودع مليار دولار في المركزي المصري

ذكرت "بلومبرغ"، أن جهاز قطر للاستثمار أودع مبلغ مليار دولار في البنك المركزي المصري، في الوقت الذي تقترب فيه الدوحة من صفقة للاستحواذ على حصة حكومية في بعض الشركات الكبرى في مصر.

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وقالت الوكالة في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إن جهاز قطر للاستثمار، الذي تبلغ أصوله 445 مليار دولار، نقل الأموال (1 مليار دولار) وسط مناقشات بشأن استحواذه على حصص مملوكة للدولة في شركات مصرية، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وذكرت "بلومبرغ" الشهر الماضي أن قطر تجري محادثات متقدمة بشأن صفقة قيمتها نحو 2.5 مليار دولار، وامتنع جهاز قطر للاستثمار عن التعليق على الوديعة، بينما لم يكن المسؤولون في البنك المركزي المصري متاحين للتعليق.

وأفادت الوكالة أن مصر تسعى جاهدة إلى سد فجوة في التمويل الخارجي. وأشارت إلى أن أسعار النفط والسلع المرتفعة بشدة أثرت على أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أثرت خسائر السائحين من روسيا وأوكرانيا على الاقتصاد المصري، وضغط ذلك على العملة المصرية ودفعها لطلب مساعدة صندوق النقد الدولي.

المصدر: بلومبرغ