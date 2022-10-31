السيسي يفتتح مشروعا ضخما هو الأول من نوعه في مصر ويصفه بـ"الحلم"

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بافتتاح وإطلاق خدمات القمر الصناعي المصري للاتصالات "طبية 1" من أحد مركزى الإدارة والتحكم، كجزء من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة "NAS".

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قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إنه لأول مرة يصبح لمصر قمر صناعي خاص بها، مؤكدا أن تنفيذ الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المتطورة كان حلما، متابعا: "كان حلم من سنين طويلة فاتت.. والحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا نخلصه تقريبا"

وتابع الرئيس خلال تعليقه: "أنه سيتم تعميم التجربة على كل المحافظات، حيث أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة "NAS" ستسهم في تأمين البيانات والاتصالات بشكل كبير" وقال السيسي: "أنه سيتم إنشاء مركز عمليات مصغر بكل محافظة للاتصال بالشبكة الوطنية".

جاء ذلك على هامش افتتاح مركز التحكم المركزى للشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمقطم.

ويعد مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، إنجازا تاريخيا ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، بما تضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة فى مجالات التأمين المختلفة فى كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.

المصدر: المصري اليوم