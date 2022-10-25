السيسي: "أنا ضهري ربنا.. واللي يقدر على ربنا يتفضل.. يزعقوا بوشنا أحسن ما يزعقوا في الشارع"

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى عقد مؤتمر سنوي للاقتصاد، للحديث عما يجول في الأذهان، وأشار إلى وجوب حضور الشباب هذا المؤتمر لتبادل الآراء.

وفي كلمة في ختام المؤتمر الاقتصادي، مصر 2022، استعرض السيسي بعض المحطات في السنوات التي سبقت وصوله إلى الحكم، ثم في ما قام به خلال فترة رئاسته.

وقال عن سنوات حكمه إنه "تم التحرك وقتها بالشكل اللي يرضى ربنا.. خلال المرحلة دي".

وأضاف أنه وخلال ترشحه للمنصب كان هناك من كان يقول له في مجلس الوزراء: "إحنا عايزين نحافظ عليك، وأنت الأيقونة بتاعتنا، وأنت البطل، طيب هو البطل خلاص بقى ولا إيه؟ أنا ضهري ربنا، واللي يقدر على ربنا يتفضل".

وتحدث السيسي عن أهمية الحوار المستمر بين كافة الأطراف، ودعا إلى مؤتمر سنوي قائلا: "خلونا دايمًا نتقابل كدا ونتكلم وكل واحد يقول اللي عنده" وأضاف: "لمرة الجاية عايز يبقا موجود شباب هنا، يتهمونا ويزعقولنا ويقولوا وإحنا ندافع.. حقهم علينا أحسن ما يزعقوا في الشارع، يزعقولنا إحنا".

وحذر السيسي، من خطورة ما وصفه بالترويج للأفكار السلبية في الإعلام، قائلا: "لما حد يتكلم في الإعلام ويقول إن كرتونة البيض زادت 10 جنيه، أنت بتساعد في المسار؟ ده لا يعني أنني أرفض الفكرة، ولكن الأدبيات اللي انتوا بتجيبوها وتشتغلوا بيها قد لا تتوافق مع واقعنا يا جماعة، إحنا محتاجين حشد للاتجاه".

واستعرض بعض ما جرى في البلاد منذ 2011، ثم عن الفترة التي وصلت فيها جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة، وقال في إشارة إلى الجماعة، التي صُنفت إرهابية: "الدنيا كلها كانت بتقول هو ساكت ليه.. هو سايبنا ليهم ليه.. وهما هيعملوا فينا إيه.. الجيش يعرف اللى بيقوله ده كويس.. وبعض المفكرين يفهموا ده كويس.. الجيش جزء من الدولة المصرية ومن الكيان ويخضع لرئيس الجمهورية".

وكشف السيسي أنه التقى عددا من المستثمرين خلال فترة ترشحه وذكر أن مصر تحتاج 100 مليار جنيه لمجابهة الأحداث من 2011 وحتى 2013.

وأضاف: "لقائي مع المستثمرين فى فترة الترشح قلت محتاجين 100 مليار علشان أجابه الحالة من 2011 – 2013 خفت أن انطباعى يقولوا جاي آخد مال الناس ده لا يرضي ربنا ولا هيرضي ربنا لا طبعا، لكن لازم نشوف المسار اللى مشيت بيه الدولة خلال 30 سنة ونشوف نتائجه ايه والا هنبقا زي ما احنا".

المصدر: "اليوم السابع" + "القاهرة 24"