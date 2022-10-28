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الدولار يكسر الأرقام القياسية في مصر

مال وأعمال

الدولار يكسر الأرقام القياسية في مصر
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شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الـ24 ساعة الماضية، ارتفاعا كبيرا وغير مسبوق في مصر، حيث زاد 4 جنيهات تقريبا في عدة ساعات.

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وجاءت الزيادة في سعر الدولار، بعدما انخفضت قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، بعد قرار البنك المركزي المصري برفع قيمة الفائدة 2% في البنوك، مما أدى إلى ارتفاع الدولار بشكل كبيرا استعدادا لحصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي.

وسجل أعلى سعر للدولار في بنوك البركة – مصرف أبو ظبي الإسلامي – قناة السويس – البنك المصري لتنمية الصادرات عند مستوى 23.10 جنيهًا للشراء، و23.20 جنيهًا للبيع. كما سجل أقل سعر لصرف الدولار في بنوك البنك الأهلي المصري – البنك العربي الإفريقي الدولي عند مستوى 22.85 جنيهًا للشراء، و22.95 جنيهًا للبيع.

المصدر: RT + القاهرة 24

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