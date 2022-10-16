 
مباشر

وزير الطاقة الجزائري: قرار خفض إنتاج "أوبك+" تاريخي!

مال وأعمال

وزير الطاقة الجزائري: قرار خفض إنتاج
محمد عرقاب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tzr2

وصف وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، قرار "أوبك+" خفض الإنتاج، بأنه تاريخي وممتاز ويصب في خانة استقرار الأسواق. وعبر عن ثقته الكاملة في الأثر الإيجابي للقرار.

إقرأ المزيد
ضجة يثيرها رد السعودية على مهاجمتها بعد قرار
ضجة يثيرها رد السعودية على مهاجمتها بعد قرار "أوبك+" ومعلقون يصفون بيانها بـ"الصادم"

وعبر وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، والأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص، اليوم الأحد، عن ثقتهما الكاملة في الأثر الإيجابي لقرار "أوبك+".

من جهته، قال الغيص إن "أسواق النفط تمر بمرحلة من التقلبات الشديدة".

وأضاف الغيص، الذي كان يتحدث خلال زيارته للجزائر التي تستغرق يومين، أن هدف "أوبك+" والمنتجين من خارجها هو الحفاظ على استقرار السوق.

المصدر: تلفزيون النهار

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أوكرانيا وتفجيرات جسر القرم و"السيل الشمالي".. أبرز ما جاء في كلمة بوتين بعد 3 قمم في أستانا