ضجة يثيرها رد السعودية على مهاجمتها بعد قرار "أوبك+" ومعلقون يصفون بيانها بـ"الصادم"

أثار بيان وزارة الخارجية السعودية تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما وصفوه بـ"الرد شديد اللهجة" للمملكة على من هاجمها بسبب قرار منظمة "أوبك+" بتقليص إنتاج النفط.

وعلق أحد المغردين على بيان الوزراة قائلا: "الخارجية السعودية في بيان صادم يضع الحزب الديمقراطي (الأمريكي) اليساري المتطرف في ورطة كبيرة جدا ليوضح حقائق ويحذر: - السعودية ترفض الإملاءات، وترفض التصريحات المضللة، - المقترح الأمريكي بتأجيل الخفض لمدة شهر، كان سيؤدي لتبعات اقتصادية سلبية، - السعودية لا تنحاز لدولة وقراراتها لمصلحتها أولا".

الخارجية #السعودية في بيان صادم يضع الحزب الديموقراطي اليساري المتطرف في ورطة كبيرة جدا ليوضح حقائق ويُحذر:

-السعودية ترفض الإملاءات

-ترفض التصريحات المضللة

-المقترح الأمريكي بتأجيل الخفض لمدة شهر، كان سيؤدي لتبعات اقتصادية سلبية

-السعودية لا تنحاز لدولة وقراراتها لمصلحتها أولا🇸🇦 https://t.co/JRSvozdWsr — SaudEisa|MBS💚🕊 (@SaudEisa) October 13, 2022

وقال آخر: "المملكة تؤكد بوضوح لا نقبل الإملاءات ونرفض أي تصرفات أو مساع تهدف لتحوير الأهداف السامية التي نعمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق البترولية، بيان الخارجية السعودية كامل.. السعودية العظمى".

#المملكة تؤكد بوضوح 🚨⚡️



لا نقبل الإملاءات ونرفض أي تصرفات أو مساع تهدف لتحوير الأهداف السامية التي نعمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق البترولية 💪🇸🇦

بيان الخارجية #السعودية كامل 👇#السعودية_العظمى

- pic.twitter.com/kZZgBDBfNr — خلف الدوسري (@kalafaldossry) October 13, 2022

وكانت الخارجية السعودية قالت في بيان: "حكومة المملكة العربية السعودية اطلعت على التصريحات الصادرة تجاه المملكة عقب صدور قرار أوبك بلس في 5 أكتوبر 2022م، والتي تضمنت وصف القرار بأنه بمثابة انحياز المملكة في صراعات دولية، وأنه قرار بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة الأمريكية".

بيان خارجية المملكة العربية السعودية هذه الليلة يذكر بهذا التصريح شديد اللهجة منذ أربع سنوات بالضبط.. https://t.co/7bbccmiy7v — عبدالإله القحطاني (@alsaleeh) October 12, 2022

وأضافت: "‏‎تود حكومة المملكة العربية السعودية بدايةً الإعراب عن رفضها التام لهذه التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار أوبك بلس خارج إطاره الاقتصادي البحت؛ وهو قرار اتخذ بالإجماع من كافة دول مجموعة أوبك بلس".

بيان وزارة الخارجية 🇸🇦 يؤكد على:

١ رفض التصريحات التي لا تستند للحقائق

٢ قرار خفض إنتاج النفط هو قرار جماعي من أعضاء منظمة أوبك بلس

٣ طلب الإدارة الأمريكية لتأجيل اتخاذ القرار لأنّ له تبعات سلبية على سوق النفط

٤ الحرص على السلام والتمسك بميثاق الأمم المتحدة#السعودية_العظمىpic.twitter.com/LcOJFdIseK — د. مساعد آل بخّات 🇸🇦 (@Mosaedalbakhat) October 13, 2022

واستطردت: "تؤكد حكومة المملكة أن محاولة طمس الحقائق فيما يتعلق بموقف المملكة من الأزمة الأوكرانية هو أمر مؤسف ولن يغير من موقف المملكة المبدئي وتصويتها بتأييد القرارات المتخذة في الأمم المتحدة تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية، انطلاقاً من تمسك المملكة بضرورة التزام كافة الدول بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ورفضها لأي مساس بسيادة الدول على أراضيها".

بيان وزارة الخارجية السعودية أكد بأن الادارة الامريكية طلبت تأجيل القرار 🔴شهر

(ما بعد الانتخابات النصفية)

وهو ما رفضته السعودية ودول اوبك+ لأن له تبعات سلبيه على الاقتصاد العالمي



بايدن:

أمهلوني شهر لكي أجتاز الانتخابات النصفية؟



السعودية:

لا نقبل إملاءاتك pic.twitter.com/jBPN2oSPbr — FAWAZ | فواز (@moifawaz) October 13, 2022

وشددت على أن "معالجة التحديات الاقتصادية تتطلب إقامة حوار بناء غير مسيّس، والنظر بحكمة وعقلانية لما يخدم مصالح الدول كافة، وتؤكد المملكة أنها تنظر لعلاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية من منظور استراتيجي يخدم المصالح المشتركة للبلدين، وتشدد على أهمية البناء على المرتكزات الراسخة التي قامت عليها العلاقات السعودية الأمريكية على مدى العقود الثمانية الماضية، المتمثلة في الاحترام المتبادل وتعزيز المصالح المشتركة، والإسهام الفعال في الحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ومكافحة الإرهاب والتطرف وتحقيق الازدهار والرخاء لشعوب المنطقة".

#السعودية_العظمى#بيان_وزارة_الخارجية



وتؤكد في الوقت ذاته انها



لاتقبل الإملاءات — أبو خالد MBS🇸🇦 (@ttee565) October 13, 2022

المصدر: RT