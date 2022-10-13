تفاصيل إعفاء المصريين من الجمارك

قالت وزيرة الهجرة المصرية، سها جندي، إن بيان مجلس الوزراء، حول إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك، سيتم مقابل وضع الجمارك والضرائب في وديعة بالبنوك بالعملة الصعبة.

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وأضافت أنه يحق للمصريين الذين قاموا بإيداع تلك الأموال في ودائع بالبنوك المصرية الحصول بعد 5 سنوات على تلك الوديعة، لكن بالجنيه المصري.

واستطردت: "الوديعة هتكون بقيمة الجمرك، ومشروع القانون أقر من مجلس الوزراء وسيعرض على مجلس النواب، حيث يحق لكل مصري مقيم بالخارج جلب سيارة هو أو أي فرد من عائلته يكون عمره أكبر من 18 عاما، وسيتم تحديد كل أنواع السيارات من قبل الجمارك وسيتم الإعلان عنها، ومينفعش موديل السيارات أقدم بـ3 سنين علشان الحفاظ على البيئة".

وأوضحت أن المواطن المصري في الخارج سيضع وديعة بالدولار في أحدى البنوك المصرية لحساب وزارة المالية باسم مستجلب السيارة، "الوديعة هتتحط في البنوك لمدة 5 سنين ثم سيتمكن صاحب العربية بفك الوديعة ويحصل عليها كاملة بسعر صرف الجنيه المصري في حينه".

وتابعت: "طلب الإعفاء من الجمارك لسيارات المواطنين المصريين بالخارج ده كان رغبة من المصريين بالخارج بقالها 15 سنة، وهم كانوا بيصارعوا علشان تحصل، والحكومة اشتغلت عليها وأول ما جيت حطيت كل طلبات المصريين بالخارج في قائمة وعملنا شغل عليها في جميع الوزارات والمؤسسات".

المصدر: الوطن