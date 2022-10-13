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مسؤول تركي: تركيا جاهزة لإنشاء مركز للغاز الروسي

مال وأعمال

مسؤول تركي: تركيا جاهزة لإنشاء مركز للغاز الروسي
Globallookpress
صورة تعبيرية - العلم التركي
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أكد الرئيس التنفيذي لبورصة اسطنبول للطاقة، أحمد تورك أوغلو، خلال مشاركته في جلسة حوار بمنتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، أن البنية التحتية في تركيا جاهزة لإنشاء مركز غاز كبير.

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وقال المسؤول التركي: "بنيتنا التحتية جاهزة لتكون مركزا لتبادل الغاز". وأشار إلى أنه لا يعرف بعد ما هو بالضبط جوهر إنشاء مركز للطاقة في تركيا.

وأضاف قائلا: "لكن في رأيي، يجب أن تكون مثل البورصات من نوع TTF. البنية التحتية في تركيا جاهزة للتداول الفوري وسوق العقود الآجلة".

وأمس، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة بالجلسة العامة لمنتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، بأن روسيا يمكن أن تضخ كميات الغاز التي خسرتها أوروبا جراء تضرر "السيل الشمالي" إلى الدول الأوروبية عبر تركيا، من خلال إنشاء "مركز غاز". ووفقا له فإن هذا المقترح يتمتع بجدوى اقتصادية ومستوى أمن عال.

المصدر: RT + تاس

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