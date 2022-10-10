مصر ترفع سعر الغاز بنسبة 109%

قرر رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، رفع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 109% في مصانع الأسمنت.

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ونشرت الجريدة الرسمية قرر مجلس الوزراء، برفع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 109% في مصانع الأسمنت، على أن يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي في مصانع الأسمنت بواقع 12 دولارا لكل ميلون وحدة حرارية.

كما نص قرار مجلس الوزراء، على أن يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة البتروكيماويات لإنتاج خليط الإيثان والبروبات، بحد أدنى 4.5 دولار أمريكي لكل مليون وحدة بريطانية.

ويحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لباقي عملاء البتروكيماويات بواقع 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، كما يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لقمائن الطوب بواقع 110 جنيهات مصرية.

المصدر: القاهرة 24