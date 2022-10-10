الاتحاد الأوروبي يبحث تقديم 18 مليار يورو لأوكرانيا عام 2023

يجري الاتحاد الأوروبي مناقشات لمنح أوكرانيا تمويلا بمقدار حوالي 18 مليار يورو العام المقبل للمساعدة في تغطية احتياجات التمويل العاجلة، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرغ" اليوم الاثنين.

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وقالت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة على الخطة، إنه رغم عدم سداد مساعدات بمليارات اليوروهات وافق عليها الاتحاد منذ أكثر من أربعة أشهر، تعمل المفوضية الأوروبية على اقتراح تمويل جديد.

وستهدف الحزمة الجديدة إلى توفير ما لا يقل عن نصف ما تحتاجه أوكرانيا من 3 إلى 3,5 مليار يورو شهريا.

وأفادت مصادر بشرط عدم الكشف عن هويتها، بأن اللجنة لا تزال تعمل على تفاصيل الخطة الجديدة، ولم يتم الانتهاء من بعض العناصر، بما في ذلك حجم الحزمة.

كما تناقش اللجنة هيكلية الدعم، بما في ذلك توزيع التمويل بين حصص ستكون قروضا وأخرى على شكل منح غير قابلة للاسترداد.

كما يتوقع إعداد الاقتراح بحلول 18 أكتوبر، لكن هذا الإطار الزمني قد يتأخر مع استمرار المناقشات مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين في اجتماعات بصندوق النقد الدولي في واشنطن هذا الأسبوع، حسب المصادر. وسيعقد الاتحاد الأوروبي ورئاسة مجموعة السبع مؤتمرا في برلين في 25 أكتوبر، لبحث دعم أوكرانيا.

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وسبق أن قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بعد قمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية في 7 أكتوبر في براغ، إن التكتل سيخصص ملياري يورو من المساعدات المالية لأوكرانيا في الأيام المقبلة.

ووافق الاتحاد الأوروبي في وقت سابق على منح أوكرانيا 5 مليارات يورو أخرى من القروض المالية، التي تعد جزءا من حزمة أعلن عنها في مايو ويصل مجموعها إلى 9 مليارات يورو، تم تحويل مليار منها في الصيف الماضي.

المصدر: "بلومبرغ"