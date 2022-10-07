طهران: إنشاء مناطق حرة يزيل العوائق أمام تنمية التجارة بین روسيا وإيران

شدد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر على أن الحظر المفروض على إيران وروسيا يجب ألا یكون عقبة أمام تنفیذ مشاریع التعاون المشترك بين البلدين.

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وأكد المسؤول الإيراني، مساء أمس الخميس خلال اجتماع مع 100 ناشط اقتصادي من روسيا والذي عقد علی هامش المنتدى الاقتصادي الثاني لبحر قزوين، أن إنشاء مناطق حرة هو أحد سبل تحييد الحظر والتغلب على العقبات التي تعیق تنمية التجارة بین البلدین.

واعتبر أن العقبات التي تعرقل العمليات المصرفیة والتبادل النقدي من أكبر المعوقات التي تواجه المصدرين والمستوردين، وأكد على ضرورة بذل جهود جادة من قبل البلدين لاستخدام العملة الوطنية لإزالة هذه القيود.

وشدد النائب الأول للرئيس الإيراني على تبادل الوفود التجارية والشركات الاقتصادیة بين البلدين داعیا النشطاء الاقتصاديين لزیارة إيران، وقال إن تبادل هذه الوفود سیسهم في زيادة نقل المعرفة وسيوفر الأرضية لتوسيع التفاعلات والمعاملات التجارية ومن هذا المنطلق من الضروري لجميع هذه الشركات والناشطين الاقتصاديين زیارة إيران والتعرف على الاحتياجات والقدرات الموجودة.

المصدر: ارنا