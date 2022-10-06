طهران: مصالح روسيا وإيران رهن بجهودهما لتنفيذ الاتفاقيات الثنائية

أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر، على أهمية تطوير التعاون بين طهران وموسكو في مختلف المجالات، معتبرا أن مصالح البلدين رهن بتنفيذ الاتفاقيات الثنائية المبرمة بينهما.

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وخلال لقائه مساعد الرئيس الروسي إيغور ليفيتين، في موسكو أمس الأربعاء، قال مخبر، إن "طريق رشت - آستارا (شمال غرب إيران) وتطوير التعاون المصرفي لتسهيل أنشطة التجار والقطاع الخاص يلعب دورا فاعلا في رفع مستوى التعاون بين طهران وموسكو".

وأوضح النائب الأول للرئيس الايراني أنه تم وضع آلية جيدة لتنفيذ الاتفاقيات بين الطرفين، وقال إنه "بغية تنمية التعاون المصرفي، يجب صياغة خطة دقيقة ضمن مهلة زمنية ومتابعتها بجدية".

وأشار مخبر أيضا إلى الاتفاقات المبرمة للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة وأضاف: "تم التوصل إلى اتفاقيات جيدة جدا في قطاع الطاقة بين إيران وروسيا، لكن يجب ايلاء الاهتمام لوقت تنفيذها ومتابعتها بجدية لمشاهدة تنفيذ كل مشروع حسب الجدول الزمني المحدد له".

بدوره صرح إيغور ليفيتين، مساعد الرئيس الروسي، في هذا اللقاء، بأن مدراء الشركات التجارية الروسية الكبرى اجتمعوا للتفاوض مع الوفد الإيراني رفيع المستوى لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي، وأعلن عن جهود موسكو الجادة لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع طهران.

وفي إشارة إلى استعداد الشركات العاملة في مجال الطاقة للاستثمار والتعاون في إيران، قال، إن "الرئيس الروسي أكد أيضا على تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين، وإبقاء جميع الاتفاقيات السابقة سارية".

يذكر أن النائب الأول للرئيس الإيراني يزور موسكو للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الثاني للدول المطلة على بحر قزوين، المنعقد حاليا على مستوى رؤساء الوزراء بمشاركة روسيا وإيران وأذربيجان وتركمنستان وكازاخستان.

المصدر: ارنا