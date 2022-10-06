"أرامكو" السعودية تفاجئ الأسواق وترفع سعر نفطها إلى الولايات المتحدة

رفعت شركة الطاقة السعودية "أرامكو" أسعار بيع النفط للولايات المتحدة لشهر نوفمبر المقبل، وخفضتها لأوروبا فيما أبقتها كما هي لآسيا، وفقا لتقرير وكالة "بلومبرغ".

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وقررت الشركة السعودية رفع سعر البيع الرسمي للشحنات إلى الولايات المتحدة، عند علاوة قدرها 6.35 دولار للبرميل فوق مؤشر "أرغوس"، بزيادة 20 سنتا على شحنات أكتوبر 2022.

وذكرت الوكالة: "تم تخفيض الأسعار لجميع الخامات للإمدادات إلى الجزء الشمالي الغربي من أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط. فيما ارتفعت أسعار جميع الخامات للولايات المتحدة بمقدار 20 سنتا".

وبالنسبة لشمال غرب أوروبا والبحر الأبيض المتوسط تم تخفيض أسعار خامي Light وxtra Light بمقدار 1.8 دولار للبرميل، وMedium وHeavy بواقع 1.5 دولار للبرميل.

وبذلك سيتم بيع الخام Arab Light لشهر نوفمبر لهذه المناطق بعلاوة قدرها 0.9 دولار للبرميل فوق سعر برميل خام "برنت".

أما بالنسبة لآسيا، ظل سعر الخام Arab Light لإمدادات الشهر القادم دون تغيير، خلافا لتوقعات بزيادة طفيفة في الأسعار.

المصدر: برايم