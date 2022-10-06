في تعليقه على قرار "أوبك+".. وزير الطاقة السعودي يذكّر بمسرحية لعادل إمام

استشهد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، بإحدى المسرحيات في معرض تعليقه على إعلان مجموعة "أوبك+" قرارها بخفض سقف إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا.

جاء رد وزير الطاقة السعودي لدى إجابته على سؤال حول قول البعض إن قرار خفض الإنتاج لن يكون له الأثر الحقيقي المأمول لأداء السوق، بينما سيكون أثره طويل المدى على الاقتصادات العالمية بنفس الوقت.

وقال الأمير عبد العزيز: "ما فيه نسب، إذا كان ما له أثر فمعناه كيف يؤثر على التضخم، ما أدري إذا كان مناسبًا أن أذكر مسرحية عادل إمام أم لا، (عندما قال) يا تنتن يا تنتن، يا هذا يا هذا.. يا فيه أثر نحاول قياسه، يا ما فيه أثر وصلى الله على محمد وهادينا".

فيديو | وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان مستشهدا بإحدى المسرحيات: إذا لم يكن لقرار أوبك+ أثر على الأسواق فلن يؤثر على التضخم #الإخباريةpic.twitter.com/deiqjKt6vx — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 5, 2022

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وقررت "أوبك+" خلال اجتماعها الأربعاء في فيينا خفض حصص الإنتاج بمقدار مليوني برميل في اليوم لشهر نوفمبر.

المصدر: "الإخبارية"