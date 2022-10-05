"أوبك +": تخفيض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا

قررت دول تحالف أوبك+ خلال اجتماعها الأربعاء في فيينا خفض حصص الإنتاج بشكل كبير، بحسب عضو في الوفد الايراني بهدف دعم الأسعار المتضررة من مخاوف حصول انكماش.

وقال أمير حسين زماني نيا ممثل ايران في الكارتل عند خروجه من اللقاء إن ممثلي الدول الاعضاء الـ 13 في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاءهم العشرة اتفقوا على خفض بمقدار "مليوني" برميل في اليوم لشهر نوفمبر.

وأعلنت منظمة أوبك أن المستويات المرجعية للتخفيض في الإنتاج هي المستويات المتفق عليها لشهر أغسطس، وتم دعم هذا القرار من قبل جميع المشاركين.

وسجلت أسعار النفط العالمية في بداية الأسبوع ارتفاعا بنسبة 4% بسبب توقعات بحدوث انخفاض حاد في الإنتاج.

وفي وقت سابق، نصت العقوبات الجديدة ضد روسيا على حظر نقل النفط الروسي عن طريق البحر إلى دول ثالثة بسعر أعلى من السقف المحدد، وستدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في 5 ديسمبر، والتي تحظر استيراد النفط الخام الروسي إلى دول الاتحاد عن طريق البحر.

وتسببت القيود العديدة التي فرضتها الدول الغربية على روسيا في حدوث تضخم قياسي وارتفاع أسعار الوقود، ولتحقيق الاستقرار في الوضع، قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة إلى السعودية في يوليو، أحد الأعضاء الرئيسيين في اتفاق أوبك +، وطلب زيادة إنتاج وتوريد النفط من قبل دول الخليج العربي.

المصدر: نوفوستي