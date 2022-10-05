موسكو وأنقرة تناقشان استخدام نظام الدفع المصرفي "تروي"

تبحث موسكو وأنقرة إمكانية استخدام نظام الدفع التركي "تروي" (Troy) كبديل لنظام "مير" الروسي، وذلك بعد أن علقت مجموعة من البنوك التركية العمل بالطاقات المصرفية التي تعمل بـ"مير".

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وجاء ذلك بحسب ما نقلته صحيفة Aydınlık اليوم الأربعاء عن مصدر. وقالت الصحيفة، إن "البنكين المركزيين يجريان محادثات حول مدفوعات الطاقة، واستخدام العملات الوطنية، وحماية الأنظمة المالية للبلدين من العقوبات، وربما إنشاء خط SWAP".

ووفقا للمصدر فإن شهب كافجي أوغلو، رئيس البنك المركزي التركي، الذي يرى أن التجارة بين الدول يجب أن تتم بالعملات الوطنية، أظهر أيضا إرادة في هذا الاتجاه.

وفي حال قبلت البنوك الروسية، التي لا تخضع للعقوبات الأمريكية، نظام الدفع Troy التركي فستيمكن السياح الروس إجراء عمليات شراء بهذه بطاقات في تركيا.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "صباح" التركية أن المؤسسات السياحية في تركيا تعمل على تطوير "بطاقة تذاكر" للسياح الروس كبديل لنظام "مير" الروسي لبطاقات الدفع.

وكانت مجموعة من البنوك في تركيا، ومنها بنوك مملوكة للدولة Halkbank وZiraat Bank وVakifBank، قد أعلنت التوقف عن استخدام نظام الدفع الروسي "مير" بسبب ضغوطات مرتبطة بالعقوبات الأمريكية.

المصدر: نوفوستي