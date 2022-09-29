وسائل إعلام: تركيا تطور بديلا لنظام "مير" الروسي

ذكرت صحيفة "صباح" التركية أن المؤسسات السياحية في تركيا تعمل على تطوير "بطاقة تذاكر" للسياح الروس كبديل لنظام "مير" الروسي لبطاقات الدفع.

وتعمل المؤسسات السياحية على صيغة مشابهة لبطاقة "مير" لحل المشكلة دون انتهاك العقوبات، وبناء عليه، سيدفع السياح من روسيا ثمن تلك "التذاكر" كبطاقة عند شراء باقات الرحلات، وسيكون بإمكانهم استخدام هذه البطاقة في المطاعم والمتاجر وأماكن الترفيه، حيث سيوجه منظمو الرحلات الأموال التي ينفقها السياح الروس من خلال بطاقات التذاكر إلى المطاعم وأماكن التسوق والترفيه.

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وكانت "بلومبرغ" قد نشرت، نقلا عن مسؤول تركي رفيع المستوى، ان البنوك التركية المملوكة للدولة Halkbank وZiraat Bank وVakifBank قررت التوقف عن استخدام نظام الدفع الروسي "مير"، في الوقت الذي صرح فيه ممثل عن بنك Ziraat Bank لوكالة "نوفوستي" الروسية بأن البنك لم يتلق إخطارات بشأن إنهاء استخدام نظام "مير"، وهو ما صرح به أيضا ممثلو بنكي Halkbank وVakifBank.

من جانبه، كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن عن قرار محتمل بشأن استخدام بطاقات "مير" في البلاد، الأسبوع الماضي.

المصدر: نوفوستي