وسائل إعلام: شركة "إيني" تلقت بلاغا من "غازبروم" بشأن عجزها توريد الغاز الثلاثاء

نقلت وكالة "رويترز" عن شركة "إيني" الإيطالية للطاقة قولها، إنها تلقت من شركة "غازبروم" الروسية بلاغا بشأن استحالة ضخ الغاز الروسي إلى إيطاليا يوم 4 أكتوبر.

وحسب الشركة الإيطالية، فإن "غازبروم" أكدت لها عجزها عن تأكيد تنفيذ التوريدات يوم 4 أكتوبر بسبب المشاكل مع ضخ الغاز عبر أراضي النمسا.

وكانت شركة "إيني" قد أعلنت يوم 1 أكتوبر الجاري عن وقف توريدات الغاز الروسي عبر محطة الضخ في تارفيزيو بسبب المشاكل مع النقل عبر النمسا لأول مرة.

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وأوضحت "غازبروم" أن ضخ الغاز توقف بسبب رفض الجانب النمساوي نقله بناء على تغييرات في القواعد الوطنية في مجال نقل الغاز في النمسا في أواخر سبتمبر.

وأكدت "غازبروم" أنها تعمل مع الجانب الإيطالي على تسوية القضية.

يذكر أن الغاز الروسي يضخ إلى إيطاليا عبر خطي الأنابيب TAG-1 وTAG-2 العابرين أراضي النمسا، واللذين يبلغ طولهما نحو 380 كلم.

المصدر: وكالات