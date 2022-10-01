"غازبروم" أوقفت نقل الغاز عبر النمسا

قالت شركة "غازبروم" الروسية إنه تم تعليق نقل الغاز الروسي بموجب عقود شركة غازبروم إكسبورت عبر أراضي النمسا، بسبب رفض المشغل النمساوي تأكيد ترشيحات النقل.

وجاء في بيان الشركة الروسية: "السبب يتعلق بالتغييرات التنظيمية التي حدثت في النمسا في نهاية سبتمبر..غازبروم تعمل على حل المشكلة مع المشترين الإيطاليين".

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إلى ذلك ذكرت شركة "إيني" الإيطالية أن شركة غازبروم لن تتمكن من إمداد إيطاليا بالغاز اليوم السبت بسبب "استحالة نقله" عبر النمسا.

المصدر: نوفوستي