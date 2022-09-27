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فيديو وصورة من مكان تسرب الغاز في "السيل الشمالي"

مال وأعمال

فيديو وصورة من مكان تسرب الغاز في
صورة تعبيرية
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نشرت القوات المسلحة الدنماركية لقطات من تسرب الغاز من مقطع بحري من خطوط الأنابيب "السيل الشمالي"، وقبل ذلك لم يستبعد الكرملين أن تكون الأعطال قد حدثت نتيجة أعمال تخريبية.

ويظهر من مقطع الفيديو أن قطر دائرة تسريب الغاز يبلغ عدة مئات من الأمتار.

وأمس الاثنين، تم الإعلان عن انخفاض الضغط في 3 أنابيب من "السيل الشمالي 1 و2" جراء حدوث أعطال في الأنابيب، واليوم لم يستبعد الكرملين أن تكون الأعطال نتيجة أعمال تخريبية.  

وتمتد خطوط أنابيب "السيل الشمالي" من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق، وتمر بالمياه الاقتصادية للدنمارك وفنلندا والسويد. ووقعت الأعطال بالقرب من جزيرة بورنهولم.

المصدر: RT

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