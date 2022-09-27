الجنيه الإسترليني يسجل تحسنا طفيفا أمام الدولار

سجل الجنيه الإسترليني، اليوم الثلاثاء، تحسنا طفيفا بعد أن سجل يوم أمس أدنى مستوياته أمام الدولار الأمريكي، وسط مخاوف من أن خطة الحكومة لخفض الضرائب يمكن أن تعرقل المالية العامة.

واكتسبت العملة البريطانية 1.27 في المئة إلى 1.0825 دولار في حوالي الساعة 0600 بتوقيت غرينتش.

وكان الجنيه الاسترليني انخفض في التعاملات الآسيوية المبكرة، يوم أمس الاثنين إلى ما دون 1.04 دولار قبل أن يستعيد بعض مكاسبه ليقف عند حوالي 1.05 دولار.

المصدر: "أ ف ب"