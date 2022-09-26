الجنيه الإسترليني عند أدنى مستوياته أمام الدولار

انخفض الجنيه الإسترليني إلى مستوى قياسي مقابل الدولار حيث تتفاعل الأسواق مع أكبر تخفيضات ضريبية في المملكة المتحدة منذ 50 عاما.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية BBC بأنه في التعاملات الآسيوية المبكرة، انخفض الجنيه الاسترليني إلى ما دون 1.04 دولار قبل أن يستعيد بعض مكاسبه ليقف عند حوالي 1.05 دولار صباح اليوم الاثنين بتوقيت المملكة المتحدة.

وإذا بقي الجنيه عند هذا المستوى المنخفض مقابل الدولار، فإن واردات السلع المسعرة بالدولار، بما في ذلك النفط والغاز، ستكون أكثر تكلفة.

كما لامس اليورو أدنى مستوى له منذ 20 عاما مقابل الدولار في التعاملات الآسيوية الصباحية وسط مخاوف المستثمرين بشأن مخاطر الركود مع اقتراب فصل الشتاء مع عدم وجود أي إشارة على انتهاء أزمة الطاقة أو الحرب في أوكرانيا.

هذا ووعد وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنج بمزيد من التخفيضات الضريبية بالإضافة إلى حزمة بقيمة 45 مليار جنيه استرليني، وسط توقعات بارتفاع الاقتراض.

المصدر: BBC