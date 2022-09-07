الجنيه الإسترليني عند أدنى مستوياته منذ 1985 مقابل الدولار

سجل الجنيه الإسترليني، اليوم الأربعاء، أدنى مستوياته منذ 1985 مقابل الدولار، متأثرا بالتوقعات الاقتصادية السيئة ومخاوف من حدوث ركود اقتصادي بسبب التضخم وارتفاع فواتير الطاقة.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 1٪ إلى 1.1410 دولار، وهو مستوى سجل آخر مرة في عام 1985، عندما كانت مارغريت تاتشر رئيسة للوزراء.

وكما هو الحال في ذلك الوقت، فإن التوقعات الاقتصادية تمثل تحديا، حيث واجهت بريطانيا تهديدات مزدوجة متمثلة في التضخم واحتمال انكماش اقتصادي طويل الأمد. بينما يحذر بنك إنجلترا المركزي من ركود اقتصادي قد يستمر لأكثر من عام.

المصدر: "بلومبيرغ"