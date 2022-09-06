تراس تتعهد بإعادة بناء الاقتصاد البريطاني

تعهدت رئيس الوزراء البريطانية، ليز تراس، اليوم الثلاثاء، بإعادة بناء اقتصاد البلاد، مؤكدة أن الاقتصاد وأزمة الطاقة والصحة العامة ستكون أولوياتها.

وفي أول خطاب لها من داونينغ ستريت عقب تكليفها بتشكيل الحكومة، تعهدت تراس بـ"التغلب على عاصفة الأزمة الاقتصادية، واتخاذ إجراء هذا الأسبوع لمعالجة فواتير الطاقة التي لا يمكن تحملها"، التي قالت إنها "ناجمة عن الحرب المروعة الروسية في أوكرانيا".

وشددت على أنها مصممة على تنفيذ ما وعدت به.

المصدر: "أ ف ب" + RT