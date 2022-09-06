الملكة إليزابيث تكلف ليز تراس رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة

كلفت الملكة إليزابيث الثانية اليوم الثلاثاء ليز تراس رسميا بتشكيل الحكومة البريطانية الجديدة.

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وفازت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، أمس الاثنين، بمنصب زعيمة حزب المحافظين لتتولى رئاسة الحكومة الجديدة للمملكة المتحدة، خلفا لبوريس جونسون.

ومن المنتظر أن تتولى تراس، بصفتها زعيمة أكبر حزب في مجلس العموم، رئاسة الوزراء حتى الانتخابات العامة التالية، والتي يجب إجراؤها بحلول ديسمبر 2024.

وخلافا للتقاليد، هذه المرة الأولى في عهد إليزابيث الثانية، الممتد 70 عاما، التي يتم فيها تسليم السلطة في مقر إقامة الملكة في بالمورال، بدلا من قصر باكنغهام في لندن. وأثار التغيير في مكان الحفل شائعات حول صحة الملكة البالغة من العمر 96 عاما.

ونشر مسؤولون ملكيون صورا تظهر الملكة مع تراس وهما تتصافحان خلال جلسة تضفي الطابع الرسمي على تعيين تراس، بعدما قدم جونسون في وقت سابق من اليوم استقالته.

المصدر: RT