أوزبكستان تعلق قبول البطاقة المصرفية الروسية "مير"

أفاد المركز الأوزبكستاني لمعالجة العمليات المصرفية Uzcard، بأن أوزبكستان علقت قبول بطاقات مير لأسباب تقنية.

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وجاء في بيان صدر عن المركز: "توقف تقديم خدمة بطاقات مير في البنى التحتية لـ Uzcard PS وتشغيل بطاقات مشتركة بشارات Uzcard انطلاقا من الساعة 9:00 (7:00 بتوقيت موسكو) في 23 سبتمبر 2022".

لكنها أشارت إلى أن بطاقات Uzcard-Mir المشتركة تعمل في الوضع العادي على أراضي أوزبكستان.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير بأن مصرف الادخار الوطني، في كازاخستان Halyk، علق بشكل مؤقت العمل ببطاقات "مير" الروسية في أجهزة الصراف الآلي.

كذلك توقف بنكا "إيش بنك" و"دينيز بنك" التركيين سابقا، عن خدمة بطاقات "مير" الروسية، نظرا للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ضد روسيا.

وبطاقات "مير" معتمدة حاليا في 10 دول هي تركيا وفيتنام وأرمينيا وأوزبكستان وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.

المصدر: نوفوستي